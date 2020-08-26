Школу Кургана не смогли полностью отремонтировать к началу учебы

В классах, где будут учиться первоклассники, не успели обновить окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до начала учебного года не смогли полностью обновить школу №5. Об этом сообщил житель города на портале «Обратись». В мэрии ответили, что ремонт продолжится в следующем году.

Автор обращения рассказал, что весь август ремонтировали фасад школы, и сейчас работы завершаются. «На втором этаже, куда пойдут учиться первоклассники, оставлены старые окна, а в коридоры установлены новые», — написал житель города.

Обратившемуся ответили представители городского департамента социальной политики: «Капитальные работы требуют больших финансовых вложений, поэтому выполнить полную замену оконных блоков в 2020 году не удалось. В 2021 году работы будут продолжены». Представители мэрии добавили, что помимо замены окон и ремонта фасада в школе благоустраивают территорию учреждения, устанавливают футбольное поле и тренажеры.

В этом году 1 сентября на школьные линейки в Курганской области смогут прийти только ученики первых и одиннадцатых классов. Это связано с угрозой распространения коронавируса. За неделю до начала учебного года в региональном Главном управлении МЧС сообщили, что в 113 школах региона нарушены требования пожарной безопасности.