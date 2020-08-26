Ремонт в учебном заведении продлится еще полгода Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В тюменском селе Демьянское (Уватский район) в школе накануне 1 сентября протекла крыша. Из-за этого серьезно пострадал потолок актового зала. О том, что учебное заведение оказалось не готово к началу учебного года, URA.RU сообщили местные жители и прислали видео потопа.

«Скоро первое сентября, протекает крыша. Говорят, что якобы на ее ремонт были выделены деньги, но из-за пандемии руководству пришлось покупать ученикам планшеты. В итоге опять остались без ремонта», — заявил местный житель. Он также отметил, что крыша протекает в здании не первый год.

Связаться с руководством школы не удалось — в приемной не взяли телефон. В администрации Уватского района заверили, что протечка носит разовый характер. «На данный момент идет реконструкция школы с заменой кровли. Это разовый эксцесс, который произошел после снятия старой кровли перед тем, как провести гидроизоляцию крыши», — сообщил глава администрации Уватского района Сергей Путмин.

Чиновник отметил, что реконструкция будет совмещаться с учебным процессом. «Мы не можем вывезти детей в другое учебное заведение. Но на время работ предусмотрены ограждающие конструкции, чтобы развести потоки детей, взрослых и рабочих», — отметил глава администрации. Реконструкция здания продлится еще полгода.