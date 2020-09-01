Всероссийский конкурс пройдет в ЯНАО несмотря на пандемию COVID

Участники конкурса «Мастера гостеприимства» прилетят в Салехард в конце сентября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 29 сентября по 3 октября 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе пройдет полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Несмотря на то, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса, правительство ЯНАО подготовило документ о проведении мероприятия в окружной столице.

«Организовать и провести в Салехарде с 29 сентября по 03 октября 2020 года полуфинал Всероссийского конкурса „Мастера гостеприимства“», — говорится в опубликованном на сайте окружного правительства распоряжении. Утверждены состав оргкомитета полуфинала, мероприятия и сроки их подготовки.

Организаторов, участников и приглашенных гостей из других регионов предполагается заселить в правительственную гостиницу «Юрибей», которую месяц назад пришлось закрыть на карантин и проводить дезинфекцию. Координировать организацию полуфинала конкурса поручено окружному департаменту молодежной политики.

В марте этого года мероприятия полуфинала конкурса были отменены окружными властями «до особого распоряжения» из-за ограничений, введенных из-за пандемии COVID. Тем не менее, с 1 сентября Ямал вышел на третий этап снятия запретов.

Ограничения на спортивные и массовые мероприятия, а также выезды организованных и детских групп сохранены, для пожилых ямальцев до 14 сентября продлен режим самоизоляции. В регионе продолжает действовать масочный режим в общественных местах и на транспорте.