Заявление о сокращении запасов нефти в США, сделанное Минэнерго страны во время вчерашней американской сессии, привело к падению нефтяных фьючерсов. На момент закрытия торгов, североморская Brent потеряла в цене 2,96% — до 44,23 долларов за баррель. Техасская WTI опустилась на 3,32% и торгуется по цене 41,34 долларов за баррель.
Вчерашнее заявление правительства Германии о нахождении в организме блогера Алексея Навального следов яда из группы «Новичок» повлияло на курс российской валюты. Так рубль по отношению к доллару за прошедшие сутки упал на 1,6% — до 74,85 рубля. Евро же напротив — подешевел на 41 копейку до 87,74 рублей.
Ситуация в России
Молодые специалисты могут рассчитывать на
Мишустин поручил выделить из федерального бюджета
Минтруд РФ не поддержал инициативу «Единой России» о повышении в зарплатах доли оклада до 70%. По словам представителей ведомства, данное предложение требует дополнительной отраслевой проработки.
До 1 ноября правительство РФ направит в Госдуму «
С продаж, совершенных с помощью онлайн-рынков (avito и другие),
Ситуация в мире
Германия обсудит со странами Евросоюза и Североатлантического альянса возможные
Введение санкций со стороны Евросоюза
Евросоюз и Великобритания могут остаться без торгового соглашения. Несмотря на то, что Брюссель планирует достичь сделки до конца октября, эксперты не исключают ситуации, что сделка так и не будет заключена и странам придется торговать друг с другом по общим правилам.
Прогнозы и мнения экспертов
Ситуация с блогером Навальным на несколько месяцев станет для российского рубля
Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.