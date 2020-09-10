В Минске задержали журналиста, который ушел от Лукашенко

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Экс-журналиста президентского пула Лукашенко задержали, чтобы выяснить, участвовал ли он в митингах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Белорусские силовики задержали журналиста Дмитрия Семченко. В августе он покинул пул [группа журналистов, освещающих деятельность президента] главы Белоруссии Александра Лукашенко.

«Задержан Дмитрий Семченко. Примерно в 16:30 в квартиру к бывшему журналисту ОНТ пришли люди в масках и забрали мужчину», — сообщает в четверг белорусский правозащитный центр «Весна» в своем telegram-канале. Семченко возглавлял президентский пул Лукашенко и работал на государственном телеканале ОНТ. В августе он покинул свой пост, заявив, что «не может обсуждать в эфире безработных, когда девочек насилуют в автозаках».

Супруга Семченко добавила, что ее мужа отвезли в РУВД для того, чтобы проверить, участвовал ли он в несанкционированных митингах. Женщина также сказала, что правоохранители вели себя профессионально. «Был один мужчина не в форме, а также 2-3 человека в масках. У нас дома маленький ребенок, но они (силовики) правильно себя вели, ребенок не испугался. Мужу дали пять минут на то, чтобы собраться и отвезли его во Фрунзенский РОВД. Сказали, что проверят, не участвовал ли он в несанкционированных митингах», — сообщила супруга журналиста.

В республике с 9 августа проходят протесты. Они начались после того, как ЦИК объявил итоги президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, сообщает агентство Nation News. Также многие предприятия и белорусский федеральный телеканал устроили забастовку. По состоянию на 9 сентября зафиксировано 122 угрозы должностным лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Сообщения поступали в СМС, через мессенджеры, соцсети, в листовках и по электронной почте. По таким фактам следственный комитет возбудил 43 уголовных дела, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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