Пашаев рассказал, что именно будет дальше с Ефремовым

Апелляционная инстанция уменьшит приговор артисту Михаилу Ефремову на год или полтора, а кассационная или Верховный суд могут вообще отменить его из-за недостаточного исследования машины актера. С таким заявлением выступил бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
«В апелляции скинут год-полтора, а кассация или Верховный суд отменят приговор. Я вам гарантирую», — цитирует Пашаева «Национальная служба новостей». Причиной этому, по мнению Пашаева, служит недостаточное изучение его машины.
До этого Пашаев заявлял, что специалисты не провели экспертизу ДНК подушек безопасности, а на руле авто Ефремова не было его отпечатков пальцев, но были отпечатки другого человека. По заверениям Пашаева, в ходе процесса прокурор заявил, что исследования проведены, однако отказался показать их.
С Ефремовым у него сохранились прекрасные отношения, считает сам Пашаев. Также адвокат рассказал, что защищал Ефремова бесплатно, а если бы получил гонорар, то направил бы деньги в детский дом.
Ефремов устроил ДТП в центре Москвы в начале июня. Из-за аварии погиб водитель другого автомобиля Сергей Захаров. Ефремов был отправлен под домашний арест, в сентябре суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
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