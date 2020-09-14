Пашаев рассказал, что именно будет дальше с Ефремовым

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Спектакль
Верховный суд может отменить приговор Ефремову, считает Эльман Пашаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Апелляционная инстанция уменьшит приговор артисту Михаилу Ефремову на год или полтора, а кассационная или Верховный суд могут вообще отменить его из-за недостаточного исследования машины актера. С таким заявлением выступил бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«В апелляции скинут год-полтора, а кассация или Верховный суд отменят приговор. Я вам гарантирую», — цитирует Пашаева «Национальная служба новостей». Причиной этому, по мнению Пашаева, служит недостаточное изучение его машины.

До этого Пашаев заявлял, что специалисты не провели экспертизу ДНК подушек безопасности, а на руле авто Ефремова не было его отпечатков пальцев, но были отпечатки другого человека. По заверениям Пашаева, в ходе процесса прокурор заявил, что исследования проведены, однако отказался показать их.

С Ефремовым у него сохранились прекрасные отношения, считает сам Пашаев. Также адвокат рассказал, что защищал Ефремова бесплатно, а если бы получил гонорар, то направил бы деньги в детский дом.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы в начале июня. Из-за аварии погиб водитель другого автомобиля Сергей Захаров. Ефремов был отправлен под домашний арест, в сентябре суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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