Названо главное условие передачи коронавируса

Заболеваемость коронавирусом зависит от скорости испарения влаги в воздухе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ключевым фактором для передачи коронавируса является скорость испарения влаги в воздухе. Как объяснили ученые, влажность, температура воздуха и скорость ветра влияют на распространение капель слюны, в которых содержатся частицы вируса.

«Жизнеспособность вируса значительно снижается при высокой температуре и низкой относительной влажности за счет высокой скорости испарения», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на EurekAlert!. Вместе с тем при жаркой погоде с повышенной влажностью вероятность передачи коронавируса остается высокой. Эти данные объясняют, почему пандемия усилилась в июле в городах с жарким и влажным климатом.

С начала пандемии в России коронавирусом заразился 1 122 241 человек. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, российские власти не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу в ближайшее время, передает телеканал 360. По мнению руководителя центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пандемию в РФ получится остановить ко второй половине осени 2021 года. Это возможно при вакцинации до 80% населения, уточняет агентство Nation News.