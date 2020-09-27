Пушков встал на сторону Макрона в его споре с Лукашенко

Алексей Пушков оценил поведение президента Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Ответное заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что лидеру Франции Эммануэлю Макрону следует уйти в отставку, неуместно. Это связано с тем, что протестное движение желтых жилетов во Франции, о котором напомнил белорусский лидер, никогда не угрожали президентству Макрона, в то время как в Белоруссии ситуация совсем иная. Об этом заявил представитель Пермского края в Совфеде РФ Алексей Пушков.

Ранее в интервью газете Le Journal du Dimanche Макрон высказался за добровольный уход с поста белорусского лидера Александра Лукашенко. Реагируя на это заявление, Лукашенко отметил, что Макрону следовало уйти в отставку еще два года назад — когда во Франции началось протестное движение желтых жилетов, пишет «Белта».

«Логика Макрона понятна: через призыв к отставке Лукашенко напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе, — объяснил в своем telegram-канале Алексей Пушков. — Труднее понять по-прежнему присутствующую в некоторых минских властных кабинетах логику надежд на продолжение „многовекторной“ внешней политики — в условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: „Нет, нет и нет“».

Лукашенко вступил в должность президента республики 23 сентября. Церемония инаугурации прошла тайно во Дворце Независимости в присутствии нескольких сотен человек. В Евросоюзе заявили, что инаугурация президента Белоруссии на новый срок была не легитимной.