В отдаленном селе ЯНАО пожаловались на проблемы с продовольствием

Жителям Гыды понадобился час, чтобы раскупить привезенные продукты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Проблемы с обеспечение товарами народного потребления возникли в одном из отдаленных сел Тазовского района ЯНАО — Гыде. О дефиците товаров сообщили местные жители в комментариях под постом главы села Олега Шабалина о северном завозе и загрузке новых складов потребсообщества.

По словам Шабалина, в этом году для приемки овощей и фруктов Гыданское потребительское общество установило современное оборудование с раздельными камерами для обеспечения сохранности скоропортящихся продуктов питания с разными условиями хранения. «Склады классные, все на складах есть, только вот в магазинах пусто, — написала пользовательница с ником „svetlanaguseva5555“ в комментариях. — Выбросили пару мешков, народ за час всё расхватал. И снова ничего нет».

Связаться с главой Гыды не удалось — в кабинете Шабалина на звонки никто не ответил. В администрации Тазовского района корреспонденту агентства рассказали, что ранее местное население не сообщало о каком-либо дефиците.

«Разгрузка судна закончилась сегодня, — сообщили представители районной администрации, ссылаясь на информацию Гыданского потребительского общества. — Товара очень много, его еще предстоит оприходовать». В настоящее время склады заполнены.

В райадминистрации пояснили, что какую-то часть из привезенного завезли в магазины, однако в первую очередь продукты отпущены в детские сады и школу. «Буквально завтра-послезавтра оставшиеся товары будут довезены в магазины», — рассказали в мэрии.