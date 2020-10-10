Доктор Комаровский предупредил о серьезных последствиях пандемии

После пандемии мир столкнется с всплеском аллергических заболеваний, уверен Евгений Комаровский Фото: Илья Московец © URA.RU

После пандемии коронавируса миру грозит «невиданный подъем аллергических заболеваний», особенно среди детей. Об этом на своем youtube-канале рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Специалист говорил о негативном влиянии пандемии и карантинных мер на детей. Речь шла о малоподвижном образе жизни, а также о «неограниченном доступе» к сладостям, что грозит лишним весом. Однако особое внимание доктор уделил другой проблеме — повсеместном использовании дезинфицирующих средств.

«Оно приводит не только к тому, что возникает огромное количество устойчивых бактерий. Ребенок не лроден жить в чистоте. Чистота — залог аллергии. <…>. Чем чище вокруг, тем меньше контактов с микробами, тем менее натренирована иммунная система. Поэтому в условиях не дай бог стерильности, в условиях массового использования дезинфицирующих средств, нам грозит невиданный подъем аллергических заболеваний. Я вас уверяю, что от коронавируса мало детей умрут или станут инвалидами, но то, что мы через полгода-год будем иметь страшный подьем бронхиальной астмы, это нам предстоит расхлебывать», — сказал Комаровский.

Кроме того, врач назвал один из лучших способов профилактики коронавируса. Он объяснил, что тяжесть болезни зависит от того, сколько вирусов попадет в дыхательные пути человека. Следовательно, находясь под открытым небом, человек не может получить большую дозу вируса, поэтому специалист считает лучшей профилактикой игру в футбол.