Чиновник из команды замгубернатора ЯНАО получил важный пост

Заместитель главы Муравленко (ЯНАО) Хизри Алхаматов официально освободил свой пост в связи с переходом на работу в окружное правительство. Там он получил назначение в идеологическом блоке, став начальником управления национальной политики.
«Начинается новый этап в жизни, — сообщил Алхаматов своим подписчикам в социальной сети Instagram. — Принял предложение войти в команду правительства ЯНАО». В настоящее время чиновник уже прибыл в Салехард.
В правительстве ЯНАО подтвердили назначение. «Он назначен заместителем директора — начальником управления национальной политики и общественных отношений департамента внутренней политики», — сообщили агентству в пресс-службе.
В мэрии Муравленко подтвердили, что вакантными сейчас остаются посты заместителя мэра по социальной политике и руководителя аппарата в ранге замглавы города. Кто и когда будет назначен на эти должности в горадминистрации, агентству пообещали сообщить позже.
Елена Молдаван была официально назначена на должность мэра Муравленко 12 октября. До избрания мэром она была замом Александра Подороги по соцполитике и являлась одним из его ближайших соратников. Сам Подорога получил пост замгубернатора ЯНАО: источники URA.RU в правительстве уверены, что глава региона Дмитрий Артюхов таким образом позволил выдвиженцу сохранить свое влияние в городе.
Подписывайтесь на URA.RU в