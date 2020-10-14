14 октября 2020
13 октября 2020

Чиновник из команды замгубернатора ЯНАО получил важный пост

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Хизри Алхаматов перешел на работу в правительство ЯНАО Фото: Instagram, Хизри Алхаматов
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель главы Муравленко (ЯНАО) Хизри Алхаматов официально освободил свой пост в связи с переходом на работу в окружное правительство. Там он получил назначение в идеологическом блоке, став начальником управления национальной политики.

«Начинается новый этап в жизни, — сообщил Алхаматов своим подписчикам в социальной сети Instagram. — Принял предложение войти в команду правительства ЯНАО». В настоящее время чиновник уже прибыл в Салехард.

В правительстве ЯНАО подтвердили назначение. «Он назначен заместителем директора — начальником управления национальной политики и общественных отношений департамента внутренней политики», — сообщили агентству в пресс-службе.

В мэрии Муравленко подтвердили, что вакантными сейчас остаются посты заместителя мэра по социальной политике и руководителя аппарата в ранге замглавы города. Кто и когда будет назначен на эти должности в горадминистрации, агентству пообещали сообщить позже.

Елена Молдаван была официально назначена на должность мэра Муравленко 12 октября. До избрания мэром она была замом Александра Подороги по соцполитике и являлась одним из его ближайших соратников. Сам Подорога получил пост замгубернатора ЯНАО: источники URA.RU в правительстве уверены, что глава региона Дмитрий Артюхов таким образом позволил выдвиженцу сохранить свое влияние в городе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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