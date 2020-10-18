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Тюменская область бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 142 жителей Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 142 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание было диагностировано у 139 жителей региона. Таким образом, рекорд по ежесуточной выявляемости вируса в области обновился.

«Тюменская область — 142 [подтвержденных случаев коронавируса за минувшие сутки]», — указано в сообщении федерального оперштаба. Данные об обстоятельствах, при которых тюменцы стали переносчиками заболевания, оперштабом не приводятся.

На прошлой неделе в Тюменской области зафиксирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом: рост составил около 31%. 12 октября местные власти продлили действие режима повышенной готовности еще на месяц. Кроме того, было решено вернуть часть ограничений карантина: так, за пределы региона запретили выезжать на соревнования детским спортивным командам. В больницах и поликлиниках Тюменской области отменили плановые приемы и операции. Ранее агентство подготовило прогноз, чего еще ждать тюменцам от второй волны коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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