19 октября 2020
18 октября 2020

Как обратиться к тюменским чиновникам, которые перешли на дистант. Шесть способов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, осень. Тюмень, правительство тюменской области
Тюменские чиновники не будут проводить личный прием граждан до 1 ноября включительно Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

С 19 октября по 1 ноября исполнительные органы государственной власти Тюменской области временно прекратили личный прием граждан из-за распространения коронавируса. Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности». Но свои обращения к чиновникам жители региона могут направить дистанционно.

В оперативном штабе Тюменской области разъяснили, как можно обратиться к тюменским чиновникам, которые временно прекратили личный прием граждан. Для этого существует шесть способов:

  • через официальный портал органов государственной власти Тюменской области;
  • Почтой России;
  • на адреса официальной электронной почты;
  • по факсу;
  • в ящики для корреспонденции (при наличии);
  • по телефону.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области вернули часть ограничений по коронавирусу: детским спортивным командам запрещено выезжать за пределы региона для участия в соревнованиях до особого распоряжения, а больницы и поликлиники временно прекратили плановые приемы пациентов и операции (но есть исключения).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...