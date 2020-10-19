Тюменские чиновники не будут проводить личный прием граждан до 1 ноября включительно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 19 октября по 1 ноября исполнительные органы государственной власти Тюменской области временно прекратили личный прием граждан из-за распространения коронавируса. Соответствующие изменения были внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности». Но свои обращения к чиновникам жители региона могут направить дистанционно.

В оперативном штабе Тюменской области разъяснили, как можно обратиться к тюменским чиновникам, которые временно прекратили личный прием граждан. Для этого существует шесть способов:

через официальный портал органов государственной власти Тюменской области;

Почтой России;

на адреса официальной электронной почты;

по факсу;

в ящики для корреспонденции (при наличии);

по телефону.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области вернули часть ограничений по коронавирусу: детским спортивным командам запрещено выезжать за пределы региона для участия в соревнованиях до особого распоряжения, а больницы и поликлиники временно прекратили плановые приемы пациентов и операции (но есть исключения).