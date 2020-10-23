В США извинились перед российскими учеными

Американский геофизический союз отказался публиковать исследование россиян из-за санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители американского геофизического союза принесли свои извинения перед учеными Института прикладной физики Российской академии наук, статью которых отказались публиковать из-за санкций. В США предложили россиянам повторно подать материал на рассмотрение.

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — приводит РИА «Новости» сообщение американской организации. Там подчеркнули, что исследование физиков из России будет рассматриваться наравне с другими заявками. Поэтому решение о публикации будет приниматься на основе ее научной ценности, пишет деловая газета «Взгляд».

Ранее в США отказались публиковать в журнале Geophysical Research Letters исследования российских ученых «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством». Объяснили это тем, что работу физиков спонсирует Минобразования РФ, следовательно, правительство, сообщает телеканал 360.