23 октября 2020

В США извинились перед российскими учеными

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сша, американский
Американский геофизический союз отказался публиковать исследование россиян из-за санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Представители американского геофизического союза принесли свои извинения перед учеными Института прикладной физики Российской академии наук, статью которых отказались публиковать из-за санкций. В США предложили россиянам повторно подать материал на рассмотрение.

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — приводит РИА «Новости» сообщение американской организации. Там подчеркнули, что исследование физиков из России будет рассматриваться наравне с другими заявками. Поэтому решение о публикации будет приниматься на основе ее научной ценности, пишет деловая газета «Взгляд».

Ранее в США отказались публиковать в журнале Geophysical Research Letters исследования российских ученых «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством». Объяснили это тем, что работу физиков спонсирует Минобразования РФ, следовательно, правительство, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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