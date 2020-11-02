Мать с 2010 года наносила побои дочери (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана 10 лет избивала свою дочь. Девочка трижды пыталась покончить с собой. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что женщина на протяжении более 10 лет (в период с 01.01.2010 по 28.04.2020) жестоко обращалась со своей несовершеннолетней дочерью 2005 г. р., систематически нанося ей побои, а также совершая иные насильственные действия», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что это привело к психическому расстройству у девочки.

«Несовершеннолетняя потерпевшая, не выдержав жестокого обращения со стороны родной матери, трижды пыталась покончить жизнь самоубийством, однако благодаря оперативному вмешательству врачей жизни девочки в настоящее время ничего не угрожает», — добавили в прокуратуре. Женщину ограничили в родительских правах. Сейчас ребенок живет у бабушки.

Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, доведении до самоубийства несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Жительница Кургана вину не признала. Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд. Женщине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.