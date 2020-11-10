10 ноября 2020
09 ноября 2020

В правительстве ХМАО новые назначения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
В правительстве официально появились главный архитектор и директор департамента гражданской защиты населения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директором департамента строительства ХМАО стал Кирилл Мыскин, а главой департамента гражданской защиты населения — Николай Зайцев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Оба чиновника уже полноценно приступили к исполнению своих обязанностей», — сообщила URA.RU директор депсвязей ХМАО Елена Шумакова.

Кирилл Мыскин и Николай Зайцев до последнего времени возглавляли департаменты на правах временно исполняющих обязанности. Первый — после ухода Алексея Ракитского, а второй — после увольнения Александра Некрасова.

Ранее URA.RU писало, что после выборов главы региона своих постов лишились несколько руководителей департаментов и служб, включая руководителя департамента гражданской защиты населения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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