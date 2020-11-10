В правительстве ХМАО новые назначения

Директором департамента строительства ХМАО стал Кирилл Мыскин, а главой департамента гражданской защиты населения — Николай Зайцев. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«Оба чиновника уже полноценно приступили к исполнению своих обязанностей», — сообщила URA.RU директор депсвязей ХМАО Елена Шумакова.
Кирилл Мыскин и Николай Зайцев до последнего времени возглавляли департаменты на правах временно исполняющих обязанности. Первый — после ухода Алексея Ракитского, а второй — после увольнения Александра Некрасова.
Ранее URA.RU писало, что после выборов главы региона своих постов лишились несколько руководителей департаментов и служб, включая руководителя департамента гражданской защиты населения.
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