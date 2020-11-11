В ХМАО изменили отношение к дистанционному обучению из-за COVID

Вторая волна коронавируса изменила отношение жителей ХМАО к дистанционному образованию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО участились случаи, когда родители школьников сами просят перевести их детей на дистанционное обучение. По закону родители имеют такое право, а школы обязаны им это право обеспечить. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО.

«Порядка 200 человек с начала учебного года у нас перешли добровольно на дистанционное образование. Противники и сторонники такого формата обучения всегда будут, но на прошедшем общеокружном родительском собрании все родители с пониманием отнеслись к принятым мерам», — сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

Из-за коронавируса в дистанционном режиме обучения в обязательном порядке сейчас находятся примерно половина из всех учащихся 6 — 11 классов. Это больше трех тысяч классов или порядка 77 тысяч школьников. Очный формат обучения применяется для школьников с 1 по 5 класс, но если педагог или кто-то из учеников заболел коронавирусом, на дистант отправляются все. Эта норма зафиксирована в документах регионального правительства.

Ранее URA.RU писало, что учителя ХМАО боятся возврата к дистанционному обучению. Многие учителя так и не смогли привыкнуть к новому формату. К тому же преподаватели считают, что дистанционная форма обучения так и не стала полноценной заменой очной.