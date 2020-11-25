Бастрыкин обратил внимание на курганских следователей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин похвалил курганских следователей за работу с должниками по зарплате на стадии следствия. Заявление об этом он сделал на оперативном совещании, сообщает пресс-служба СК РФ.
«С положительной стороны в части возмещения на стадии следствия причиненного ущерба глава ведомства отметил работу следственных управлений по республике Карелия, Курганской и Тульской областям», — говорится в сообщении. На совещании заслушали руководителей следственных управлений этих регионов, они рассказали коллегам о своем опыте работы с должниками. В частности, силовики проводят встречи с руководителями проблемных предприятий и предупреждают о последствиях несоблюдения прав граждан.
По данным Роструда, в 2020 году, в условиях эпидемии коронавируса, в России наблюдается увеличение задолженности по зарплатам. В целом по стране заработанные деньги не могут получить более 182 тысяч работников в двух тысячах организаций. Органами СК РФ возбуждено 1398 уголовных дел. 450 из них прекращено после полной выплаты долгов. На стадии следствия возмещен ущерб на сумму 2,5 млрд рублей.
По данным Свердловскстата, на 1 ноября в Курганской области просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала. Данные для анализа были предоставлены организациями области, за исключением субъектов малого предпринимательства.
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