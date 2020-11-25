25 ноября 2020

Коллеги скорбят об утрате актрисы Обидиной. «Есть люди, которые никуда не уходят»

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерть актрисы родные скрывали Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Актриса Светлана Обидина умерла. Об этом сообщили в театре «Балтийский дом», где она входила в труппу. Ее коллеги начали оставлять добрые комментарии о ней и ее жизни.

«Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлей! Знаете, есть люди, которые никуда не уходят» — написало руководство театра на странице в Facebook.

Первой о смерти актрисы сообщил режиссер Алексей Герман
Ее коллеги из сразу же отреагировали на эту новость
Соболезнования выразили и причастные к театру люди

Ранее стало известно о смерти актрисы, которая умерла почти за неделю до этого. Как сообщила близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская «Пятому каналу», родные и близкие скрывали эту информацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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