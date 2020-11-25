Актриса Светлана Обидина умерла. Об этом сообщили в театре «Балтийский дом», где она входила в труппу. Ее коллеги начали оставлять добрые комментарии о ней и ее жизни.
«Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлей! Знаете, есть люди, которые никуда не уходят» — написало руководство театра на странице в Facebook.
Ранее стало известно о смерти актрисы, которая умерла почти за неделю до этого. Как сообщила близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская «Пятому каналу», родные и близкие скрывали эту информацию.
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