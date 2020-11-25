Коллеги скорбят об утрате актрисы Обидиной. «Есть люди, которые никуда не уходят»

25 ноября 2020 в 14:49 Размер текста - 17 +

Смерть актрисы родные скрывали Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Актриса Светлана Обидина умерла. Об этом сообщили в театре «Балтийский дом», где она входила в труппу. Ее коллеги начали оставлять добрые комментарии о ней и ее жизни. «Светлана дарила счастье всем нам, кто с ней работал, щедро делилась теплотой со зрителями. От ее улыбки действительно становилось светлей! Знаете, есть люди, которые никуда не уходят» — написало руководство театра на странице в Facebook. Первой о смерти актрисы сообщил режиссер Алексей Герман Ее коллеги из сразу же отреагировали на эту новость Соболезнования выразили и причастные к театру люди Ранее стало известно о смерти актрисы, которая умерла почти за неделю до этого. Как сообщила близкая подруга покойной, актриса Анна Екатерининская «Пятому каналу», родные и близкие скрывали эту информацию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.