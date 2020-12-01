01 декабря 2020

Курганские дети не могут выйти во двор детсада из-за нечистот. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., стулья, детский сад, детская одежда, сон час, детская мебель
Из-за коммунальной аварии дети не могут выйти на прогулку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во двор детского сада в Кургане из-за коммунальной аварии попали нечистоты. По этой причине воспитанники учреждения не могут выйти на прогулку. Об этом в соцсетях сообщил житель города.

«Детский сад 29 по Блюхера, 2. Топит канализационными стоками площадки, где гуляют наши дети. Вернее теперь они не гуляют, а сидят в группах. Вонь стоит на весь район», — рассказал подписчик группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте», пожелавший остаться анонимным. Он добавил, что аналогичная ситуация произошла и прошлой зимой.

Обратившийся отметил, что при низких температурах нечистоты превращаются в лед. «Непонятно, как теперь дети будут гулять, даже если аварию устранят», — добавил курганец.

«Выход сточных вод был зафиксирован 28 ноября. Он произошел из-за аварии на канализационном коллекторе по улице Куйбышева, 155», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Водный Союз». В пресс-службе отметили, что на аварийном участке была установлена перекачивающая насосная станция. «Сейчас штатная работа коллектора возобновлена, выхода сточных вод нет, а последствия затопления будут устранены силами „Водного Союза“», — добавили в компании.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за плохого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана является изношенными.

По утверждению автора фото, из-за лужи появилась сильная вонь
Фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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