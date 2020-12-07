В Минздраве РФ объяснили слова о закрытии регионов в пандемию

В Минздраве не предлагали запретить передвижение граждан между регионами. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Ряд СМИ не верно выдернули из контекста выступления фразу», — сказал Мурашко. По его словам, министерство не предлагало введения ограничений по перемещению граждан между регионами. Он подчеркнул, что просто обсуждались все меры, которые используются для управления различными инфекционными заболеваниями, сообщает telegram-канал «Пул № 3».
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что из-за возникновения новых очагов распространения COVID-19 требуется ограничить передвижение граждан между субъектами РФ и внутри них, пишет агентство Nation News. Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что эти ограничения необходимы только в новогодние праздники, более длительный срок будет вреден. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле не видят необходимости в закрытии регионов.
Подписывайтесь на URA.RU в