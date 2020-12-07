Свердловский спикер ответила на слухи о болезни

Бабушкина опровергла слухи о том, что она больна коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина опровергла слухи о своей болезни, лично открыв 8 декабря 50 заседание регионального парламента. Ранее в региональных СМИ появились слухи о том, что у нее найден коронавирус.

«Уважаемые коллеги! Зарегистрировано 37 депутатов, необходимый кворум имеется. Пятидесятое заседание Законодательного Собрания объявляется открытым. Прошу приветствовать государственный флаг Российской Федерации и флаг Свердловской области», — приветствовала коллег Бабушкина.

Для выполнения всех требований социального дистанцирования часть депутатов пересели в малый зал: там находятся Вячеслав Вегнер, Михаил Зубарев, Александр Ладыгин, Владимир Смирнов и Елена Трескова. На видеотрансляции видно, что все парламентарии, принимающие участие в заседании, находятся в масках, некоторые также используют перчатки.

В ходе пятидесятого заседания депутаты планируют рассмотреть 25 вопросов. Один из ключевых — о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.