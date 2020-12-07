07 декабря 2020

Свердловский спикер ответила на слухи о болезни

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Презентация книги «Приходы. Культурные волны Урала». Екатеринбург, бабушкина людмила, плахотин сергей
Бабушкина опровергла слухи о том, что она больна коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина опровергла слухи о своей болезни, лично открыв 8 декабря 50 заседание регионального парламента. Ранее в региональных СМИ появились слухи о том, что у нее найден коронавирус.

«Уважаемые коллеги! Зарегистрировано 37 депутатов, необходимый кворум имеется. Пятидесятое заседание Законодательного Собрания объявляется открытым. Прошу приветствовать государственный флаг Российской Федерации и флаг Свердловской области», — приветствовала коллег Бабушкина.

Для выполнения всех требований социального дистанцирования часть депутатов пересели в малый зал: там находятся Вячеслав Вегнер, Михаил Зубарев, Александр Ладыгин, Владимир Смирнов и Елена Трескова. На видеотрансляции видно, что все парламентарии, принимающие участие в заседании, находятся в масках, некоторые также используют перчатки.

В ходе пятидесятого заседания депутаты планируют рассмотреть 25 вопросов. Один из ключевых — о внесении изменений в закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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