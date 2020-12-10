В ХМАО растет число больных коронавирусом

В ХМАО за две недели коронавирусом заразилось 2 тысячи 884 человека, это на 245 заразившихся больше, чем двумя неделями ранее. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 82 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 32;
- Нижневартовск — 29;
- Ханты-Мансийск — 26;
- Нефтеюганск — 17;
- Нягань — 15;
- Нефтеюганский район — 12;
- Советский район — 12;
- Урай — 11;
- Сургутский район — 10;
- Мегион — 8;
- Когалым — 7;
- Югорск — 7;
- Ханты-Мансийский район — 7;
- Пыть-Ях — 6;
- Белоярский район — 6;
- Октябрьский район — 5;
- Кондинский район — 5;
- Березовский район — 4;
- Лангепас — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Радужный — 2.
Состояние 164 пациентов тяжелое, 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 132,73%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 460 человек (6 человек за сутки). За сутки излечились 284 человека, за весь период пандемии — 32 475 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса снизилась в 1,5 раза. Тогда от коронавируса умерли 60 человек за две недели, парой недель ранее от инфекции скончались 89 человек.
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