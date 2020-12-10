10 декабря 2020

В ХМАО растет число больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 227 человек, умерло 6 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за две недели коронавирусом заразилось 2 тысячи 884 человека, это на 245 заразившихся больше, чем двумя неделями ранее. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 82 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 32;
  • Нижневартовск — 29;
  • Ханты-Мансийск — 26;
  • Нефтеюганск — 17;
  • Нягань — 15;
  • Нефтеюганский район — 12;
  • Советский район — 12;
  • Урай — 11;
  • Сургутский район — 10;
  • Мегион — 8;
  • Когалым — 7;
  • Югорск — 7;
  • Ханты-Мансийский район — 7;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Белоярский район — 6;
  • Октябрьский район — 5;
  • Кондинский район — 5;
  • Березовский район — 4;
  • Лангепас — 3;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Радужный — 2.

Состояние 164 пациентов тяжелое, 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 132,73%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 460 человек (6 человек за сутки). За сутки излечились 284 человека, за весь период пандемии — 32 475 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса снизилась в 1,5 раза. Тогда от коронавируса умерли 60 человек за две недели, парой недель ранее от инфекции скончались 89 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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