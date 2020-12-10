В ХМАО растет число больных коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 227 человек, умерло 6 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за две недели коронавирусом заразилось 2 тысячи 884 человека, это на 245 заразившихся больше, чем двумя неделями ранее. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 82 зафиксирована пневмония, у 7 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,01», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 32;

Нижневартовск — 29;

Ханты-Мансийск — 26;

Нефтеюганск — 17;

Нягань — 15;

Нефтеюганский район — 12;

Советский район — 12;

Урай — 11;

Сургутский район — 10;

Мегион — 8;

Когалым — 7;

Югорск — 7;

Ханты-Мансийский район — 7;

Пыть-Ях — 6;

Белоярский район — 6;

Октябрьский район — 5;

Кондинский район — 5;

Березовский район — 4;

Лангепас — 3;

Нижневартовский район — 3;

Радужный — 2.

Состояние 164 пациентов тяжелое, 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 132,73%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 460 человек (6 человек за сутки). За сутки излечились 284 человека, за весь период пандемии — 32 475 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО смертность от коронавируса снизилась в 1,5 раза. Тогда от коронавируса умерли 60 человек за две недели, парой недель ранее от инфекции скончались 89 человек.