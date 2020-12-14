Сдерживание цен на продукты закончится 1 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство не сможет продлить заморозку цен на продукты после 1 апреля 2021 года. В беседе с URA.RU депутат государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин пояснил, что это будет означать возвращение к модели госплана СССР.

«Заморозка цен завершает свою работу 1 апреля. На постоянной основе такой режим ввести не смогут. Это означает возвращение модели госплана Советского Союза и совершенно другую систему, которая не может органично существовать при рыночной капиталистической экономике», — заявил он. Шеин считает, что существуют другие механизмы для решения данной задачи.

«Поддержка конкуренции, антимонопольное законодательство, регулирование цен на энергоносители, темы, касающиеся поддержки минимального потребительского спроса за счет повышения минимальной оплаты труда, введение системы снижения неравенства, уменьшение зарплат начальников и рядовых сотрудников в бюджетном секторе. Это большой комплекс разных мероприятий капиталистического типа, который у нас, напротив, на протяжении последних 30 лет постоянно пытались ликвидировать», — считает депутат.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов также сказал URA.RU, что данная мера — это начальные шаги для снижения цен. «Должна быть не просто стабилизация, а именно понижение цен. <…> Я уверен, правительство будет более плотно следить за этим процессом. Могут быть приняты меры, если будет необходимость в них. Сейчас это первоочередные шаги по тем товарам, на которые обратил внимание президент», — рассказал Долгов.

Ранее президента России Владимира Путина обеспокоила ситуация с ценами на продукты, которые серьезно выросли за 2020 год, пишет телеканал 360. В Минэкономразвития предложили установить лимит на повышение цен на социально значимые товары с 30% до 10% за месяц. Председатель правительство РФ Михаил Мишустин поддержал это предложение и сказал, что установить такую планку колебаний цен нужно было давно, уточняет агентство Nation News.