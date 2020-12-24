Замглавы Сургута объяснил, что волнует его больше мэрских амбиций

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев в четвертый раз должен стать отцом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев заявил, что предстоящие роды жены волнуют его сейчас куда больше, чем избирательная кампания в мэры. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции, посвященной итогам года, передает корреспондент URA.RU.

«У меня в течение ближайших часов должен родиться ребенок. Честно говоря, сейчас другие мысли. Самое главное — это семья, здоровье семьи. Главное, что бы это сложилось, а потом можно будет делать какие-то выводы», — заявил Жердев. Позже он уточнил, что это будет четвертый ребенок в его семье.

Другие заместители главы Сургута — Анна Томазова, Владимир Шмидт и Николай Кривцов, присутствующие на пресс-конференции, — также предпочли не давать комментарии о стартовавшей кампании по выборам мэра. Они сослались на то, что решение о кандидатах принимают члены конкурсной комиссии. О готовности принять участие в избирательной кампании в качестве претендентов на пост главы города сургутские вице-мэры также умолчали.

Ранее URA.RU сообщало, что Жердев считался правой рукой Вадима Шувалова в период его работы мэром. В политтусовке его называют одним из возможных кандидатов на пост главы Сургута, однако сам чиновник пока таких заявлений не делал.