24 декабря 2020

Замглавы Сургута объяснил, что волнует его больше мэрских амбиций

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Внеочередное заседание Думы города. Сургут, жердев алексей
Заместитель главы Сургута Алексей Жердев в четвертый раз должен стать отцом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Отставка Вадима Шувалова

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев заявил, что предстоящие роды жены волнуют его сейчас куда больше, чем избирательная кампания в мэры. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции, посвященной итогам года, передает корреспондент URA.RU.

«У меня в течение ближайших часов должен родиться ребенок. Честно говоря, сейчас другие мысли. Самое главное — это семья, здоровье семьи. Главное, что бы это сложилось, а потом можно будет делать какие-то выводы», — заявил Жердев. Позже он уточнил, что это будет четвертый ребенок в его семье.

Другие заместители главы Сургута — Анна Томазова, Владимир Шмидт и Николай Кривцов, присутствующие на пресс-конференции, — также предпочли не давать комментарии о стартовавшей кампании по выборам мэра. Они сослались на то, что решение о кандидатах принимают члены конкурсной комиссии. О готовности принять участие в избирательной кампании в качестве претендентов на пост главы города сургутские вице-мэры также умолчали.

Ранее URA.RU сообщало, что Жердев считался правой рукой Вадима Шувалова в период его работы мэром. В политтусовке его называют одним из возможных кандидатов на пост главы Сургута, однако сам чиновник пока таких заявлений не делал.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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