Ставленник экс-главы Сургута определился с планами на будущее

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев намерен продолжить работу в мэрии Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев, считающийся «правой рукой» Вадима Шувалова в период его работы мэром, не планирует переезжать из города. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Для себя он еще не принял решение о том, будет ли участвовать в выборах главы Сургута. Но переезжать не собирается. Точно хотел бы сохранить команду и продолжать работать в городской администрации. Формальный или неформальный статус первого вице-мэра его вполне устроит», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU, близкий к администрации Сургута, сообщает, что Жердев не стал вступать в аппаратный конфликт с назначенной и. о. главы города Анной Томазовой. «Опасения такие изначально были. Он привык играть роль первой скрипки. Но в нынешней ситуации ведет себя аккуратно и не пытается тянуть одеяло на себя», — сообщил источник. Сам Жердев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что над ключевыми вице-мэрами Сургута нависла угроза отставки. Инсайдеры агентства считают, что их будущее зависит от фигуры нового мэра крупнейшего муниципалитета ХМАО.