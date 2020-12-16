Ставленник экс-главы Сургута определился с планами на будущее

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев, считающийся «правой рукой» Вадима Шувалова в период его работы мэром, не планирует переезжать из города. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Для себя он еще не принял решение о том, будет ли участвовать в выборах главы Сургута. Но переезжать не собирается. Точно хотел бы сохранить команду и продолжать работать в городской администрации. Формальный или неформальный статус первого вице-мэра его вполне устроит», — сообщил инсайдер.
Другой собеседник URA.RU, близкий к администрации Сургута, сообщает, что Жердев не стал вступать в аппаратный конфликт с назначенной и. о. главы города Анной Томазовой. «Опасения такие изначально были. Он привык играть роль первой скрипки. Но в нынешней ситуации ведет себя аккуратно и не пытается тянуть одеяло на себя», — сообщил источник. Сам Жердев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что над ключевыми вице-мэрами Сургута нависла угроза отставки. Инсайдеры агентства считают, что их будущее зависит от фигуры нового мэра крупнейшего муниципалитета ХМАО.
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