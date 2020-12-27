ФСБ: курганский зек собирал группу для поездки в Сирию

Заключенный вел тайный беседы с сокамерниками (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский заключенный агитировал сокамерников поехать в Сирию, чтобы вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ). Его вычислили сотрудники областных УФСБ и УФСИН. В Центральном окружном военном суде оглашен приговор по его делу. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к судейскому корпусу.

«Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы», — рассказал инсайдер. Представители суда сообщили URA.RU, что смогут прокомментировать информацию завтра.

Ранее в пресс-службе регионального ФСБ сообщали, что заключенный скрыто проводил беседы с сокамерниками. «В разговорах мужчина оправдывал деятельность запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ, призывал к участию в вооруженном джихаде в ее составе», — говорилось в релизе.

Мужчина предлагал сокамерникам после освобождения выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической организации. Он обещал заключенным организовать выезд на Ближний Восток и помочь вступить в ряды боевиков. Сокамерники не разделяли его взглядов и отказались. Мужчину обвинили в вербовке для участия в террористической деятельности. Ранее он был осужден за публичные призывы к терроризму, его публичное оправдание и пропаганду.