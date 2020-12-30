Как избежать штрафов при праздновании Нового года в Кургане

В новогодние праздники в Курганской области продолжит действовать режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции. Нарушителям этого режима грозят штрафные санкции.
В Курганской области запрещено:
- нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (можно выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор, а также посещать прокуратуру, полицию и суды);
- проводить новогодние корпоративы в учреждениях и организациях;
- находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;
- детям — находиться в общественных местах без взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу и больницу);
- кафе и ресторанам — работать после 23:00, а 31 декабря — после 15:00;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- собирать больше 100 человек на официальных мероприятиях;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.
В регионе разрешено проводить спектакли (не более чем для 50 зрителей), проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек, заниматься спортом и посещать фитнес-центры. На праздничные дни подготовлена насыщенная новогодняя программа. «Мероприятия планируются как в помещениях, так и на открытом воздухе. Игровые программы, концерты, мастер-классы, зимние забавы, интерактивные программы, новогодние шествия и многое другое ожидает зауральцев в ближайшие дни», — сообщает пресс-служба губернатора. Мероприятия будут проводиться с соблюдением мер санитарной безопасности.
Источники URA.RU, близкие к ресторанному бизнесу, рассказывают, что в заведениях общепита постоянно проводятся рейды. «Проверяют, чтобы кафе не нарушали запреты. За такие нарушения могут наказать и заведение, и посетителей», — отмечают инсайдеры.
По данным пресс-службы областного УМВД, сотрудники полиции постоянно проверяют соблюдение режима повышенной готовности на территории региона, в том числе заведения общепита. В новогодние праздники эта работа продолжится. На нарушителей будут составляться административные протоколы. Владельцам заведений общепита за подобные нарушения также грозит штраф — от ста до трехсот тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к руководителям силовых структур региона с просьбой усилить патрулирование в новогодние праздники. По его мнению, это необходимо для обеспечения профилактических мер.
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