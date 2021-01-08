Первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина называли правой рукой главы региона Натальи Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Политический истеблишмент ХМАО скорбит из-за неожиданного ухода из жизни первого вице-губернатора Югры Геннадия Бухтина. Своими мыслями и словами соболезнования они поделились с URA.RU.

«Порядочный человек, абсолютно доступный и простой в общении. Если дело касалось его компетенций, его поля деятельности, то вопросы решались достаточно оперативно», — считает депутат Государственной Думы Александр Сидоров. «Геннадий Федорович запомнился мне как человек, который держал в уме большие объемы информации, на работе всегда был сосредоточенным, быстро вникал в суть дел на новых направлениях работы, умело оперировал фактами с любыми оппонентами, всегда доходил до сути», — поделился с URA.RU мнением сенатор от ХМАО в Совете Федерации Эдуард Исаков.

«Это большой шок — Геннадий Федорович был прекрасным человеком, надежным товарищем, хорошим специалистом. В правительстве он отвечал за экономический блок, и под его руководством экономика региона развивалась, преодолевались кризисы, росли инвестиции», — написал у себя в Instagram вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов. Соболезнования от лица депутатского корпуса окружной думы выразил спикер регионального парламента Борис Хохряков. «Принципиальный, честный, ответственный, он добросовестно трудился, делая все возможное, чтобы северяне жили достойно, принимал активное участие в совершенствовании окружного законодательства», — заявил председатель думы ХМАО.

«Соболезную родным и близким Геннадия Федоровича. Замечательный человек и отличный профессионал. Мы все до последнего надеялись…» — написал у себя в Instagram глава Нижневартовска Василий Тихонов. Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с URA.RU заявил, что уход Бухтина из жизни — большая потеря для системы госвласти Югры: «Он был профессионалом с большой буквы. Человек, который действительно мог любую задачу через себя пропустить, и даже если она выглядела нерешаемой, то он помогал найти какое-то решение».

Геннадий Бухтин скончался от последствий коронавируса в одной из московских клиник, где находился на лечении. В столицу он был перевезен в декабре 2020 года по настоянию членов семьи.