10 января 2021
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06 января 2021

Города ЯНАО лишились миллионов из-за бездействия чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, утилизация, бюджет, финансирование, рубли, макулатура, деньги
Муниципалитеты ЯНАО не смогли освоить выделенные на ликвидацию свалок средства. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал указ о перераспределении бюджетных денег, выделенных на ликвидацию незаконных свалок. Об этом свидетельствует постановление регионального правительства.

В рамках программы «Охрана окружающей среды на 2014—2024 годы» были выделены средства на ликвидацию незаконных свалок, расположенных на государственных землях. Муниципалитеты ЯНАО не освоили весь объем полученных по программе средств, потому власти приняли решение об уменьшении бюджета на 32 млн рублей.

Большая сумма неиспользованных средств оказалась в Надымском и Красноселькупском районе. По 5 млн рублей с этих муниципалитетов возвратились в окружной бюджет. Меньше всего денег вернулось из Лабытнанги — 259 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало о более 20 нелегальных свалках на территории Муравленко. В городские леса свозили строительный мусор и опасные горючие отходы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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