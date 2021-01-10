Города ЯНАО лишились миллионов из-за бездействия чиновников

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал указ о перераспределении бюджетных денег, выделенных на ликвидацию незаконных свалок. Об этом свидетельствует постановление регионального правительства.
В рамках программы «Охрана окружающей среды на 2014—2024 годы» были выделены средства на ликвидацию незаконных свалок, расположенных на государственных землях. Муниципалитеты ЯНАО не освоили весь объем полученных по программе средств, потому власти приняли решение об уменьшении бюджета на 32 млн рублей.
Большая сумма неиспользованных средств оказалась в Надымском и Красноселькупском районе. По 5 млн рублей с этих муниципалитетов возвратились в окружной бюджет. Меньше всего денег вернулось из Лабытнанги — 259 тыс. рублей.
Ранее URA.RU сообщало о более 20 нелегальных свалках на территории Муравленко. В городские леса свозили строительный мусор и опасные горючие отходы.
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