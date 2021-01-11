Роспотребнадзор назвал места, где пермяки чаще заражаются COVID

Чаще всего пермяки заражаются коронавирусом в магазинах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяки чаще всего заражаются коронавирусом в магазинах и местах оказания различных услуг. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там пояснили, что выяснили это после опроса заболевших жителей края.

«По информации инфицированных лиц, чаще заражение происходит при посещении объектов торговли и сферы услуг», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что в этой связи в декабре стали чаще проверять магазины и другие места возможного заражения.

По данным ГАС «Правосудие», за декабрь 2020 года в суды региона поступило 476 материалов (в ноябре — 254) по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Предпринимателей и организации при выявлении нарушений штрафуют на суммы до 500 тысяч рублей.

Чаще всего поводом для наказания бизнеса и возможной причиной заражения является работа без масок и перчаток, отсутствие антисептиков и устройств для обеззараживания воздуха. Нередко нарушения выявляются повторно.