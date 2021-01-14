СК отказался проверять ФСБ из-за возможного отравления Навального

В Следственном комитете заявили, что оснований для проверки сотрудников ФСБ нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Следственный комитет России отказался проводить проверку по заявлению юриста Фонда борьбы с коррупцией о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению блогера Алексея Навального. Ответ ведомства Навальный опубликовал на своем сайте.

«Установлено, что конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится», — говорится в документе. Уточняется, что оснований для проведений процессуальной проверки нет.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. В правительстве Германии заявили, что в его организме, якобы, были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Российские власти неоднократно требовали предоставить подтверждения, но — безрезультатно. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что что лично поручил разрешить Навальному вылететь в Германию. Он подчеркнул — если бы в России хотели отравить Навального, его бы вряд ли отправили лечиться в другую страну.

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что «расследование» блогера о якобы произошедшем отравлении «Новичком» является провокацией, которая была подготовлена при участии иностранных спецслужб. В ведомстве подчеркнули, что запись телефонного разговора Навального с одним из «сотрудников ФСБ» является подделкой. А подмена номера, с помощью которой блогеру якобы и удалось дозвониться — известный прием спецслужб.