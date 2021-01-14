В Курганской области резко выросла смертность

Смертность в ноябре выросла в 1,7 раза, а число разводов превысило число браков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ноябре 2020 года в Курганской области умерло 1625 человек. Это примерно в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2019 года. Такие данные приводит Росстат.

По данным статистики, в ноябре 2019 года в Курганской области умерло 949 человек. Таким образом, смертность населения в ноябре 2020 года выросла на 71,2%, или на 676 человек. Кроме того, в ноябре 2020 года умерло шесть детей в возрасте до года. Это в полтора раза больше, чем год назад.

Всего с января по ноябрь 2020 года умерло 12778 человек. В аналогичном периоде предыдущего года было на 1050 смертей меньше.

Число родившихся в Курганской области в ноябре 2020 года выросло, но не так значительно. За месяц на свет появился 631 малыш (в ноябре 2019 года — 557 малышей). В целом с января по ноябрь 2020 года уровень рождаемости сократился на 324 человека. Число разводов в ноябре превысило число браков (309 и 268 соответственно). Год назад была противоположная статистика.

По данным Росстата, в ноябре 2020 года в Курганской области от коронавируса умерли 146 человек, сообщало ранее URA.RU. Еще 97 больных COVID-19 умерли от сопутствующих заболеваний. Сайт стопкоронавирус.рф при этом сообщал о 32 смертях от COVID.

«Согласно прогнозу, разработанному Росстатом, до 2030 года численность населения области может сократиться на 151 тысячу человек», — заявлял ранее URA.RU бывший руководитель Курганстата, профессор Института экономики УрО РАН Николай Кремлев. По его данным, численность населения региона с 1990-го по 2019 годы сократилась более чем на 260 тысяч человек, или на 23%.