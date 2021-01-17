Алексей Навальный должен прилететь во Внуково вечером 17 января
новость из сюжетаБолезнь Алексея Навального
Блогер Алексей Навальный вернется в Россию из Германии вечером 17 января. В соцсетях россияне благодарят Навального за веселое воскресенье. Некоторые считают, что блогер неслучайно выбрал именно авиакомпанию «Победа», и даже сочиняют про него стихи.
В Twitter сомневаются, что Навальный ведет роскошную жизнь, поскольку выбирает лоукостеры…
… и ищут тайный смысл в выборе авиакомпании
Россияне благодарят Навального за возможность с интересом провести выходной…
…и отмечают, что блогер стал главным ньюсмейкером всей России
Некоторые сочиняют про Навального стихи
Пользователи Twitter предполагают, что Навальный возвращается в РФ с целью извлечь выгоду для здоровья
Вспоминают и уже ставший классикой лозунг
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