Алексей Навальный должен прилететь во Внуково вечером 17 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный вернется в Россию из Германии вечером 17 января. В соцсетях россияне благодарят Навального за веселое воскресенье. Некоторые считают, что блогер неслучайно выбрал именно авиакомпанию «Победа», и даже сочиняют про него стихи.

В Twitter сомневаются, что Навальный ведет роскошную жизнь, поскольку выбирает лоукостеры…

… и ищут тайный смысл в выборе авиакомпании Фото: Twitter

Россияне благодарят Навального за возможность с интересом провести выходной… Фото: Twitter

…и отмечают, что блогер стал главным ньюсмейкером всей России Фото: Twitter

Некоторые сочиняют про Навального стихи Фото: Twitter

Пользователи Twitter предполагают, что Навальный возвращается в РФ с целью извлечь выгоду для здоровья Фото: Twitter

Вспоминают и уже ставший классикой лозунг Фото: Twitter