В соцсетях бурно обсуждают возвращение Навального в РФ. «Летит делать бесплатную прививку Спутника»

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг
Алексей Навальный должен прилететь во Внуково вечером 17 января Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный вернется в Россию из Германии вечером 17 января. В соцсетях россияне благодарят Навального за веселое воскресенье. Некоторые считают, что блогер неслучайно выбрал именно авиакомпанию «Победа», и даже сочиняют про него стихи.

В Twitter сомневаются, что Навальный ведет роскошную жизнь, поскольку выбирает лоукостеры…
… и ищут тайный смысл в выборе авиакомпании
Фото: Twitter
Россияне благодарят Навального за возможность с интересом провести выходной…
Фото: Twitter
…и отмечают, что блогер стал главным ньюсмейкером всей России
Фото: Twitter
Некоторые сочиняют про Навального стихи
Фото: Twitter
Пользователи Twitter предполагают, что Навальный возвращается в РФ с целью извлечь выгоду для здоровья
Фото: Twitter
Вспоминают и уже ставший классикой лозунг
Фото: Twitter

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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