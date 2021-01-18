18 января 2021

В Кургане затопило двор. «Крещенская купель»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., снег, дома, река тобол, потоп, весна, лед
Коммунальная авария произошла в 11-м микрорайоне (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии затопило двор в 11 микрорайоне. Информацию об аварии разместили 19 января в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи сравнили затопленное место с крещенской купелью.

«Вот что происходило сегодня ночью в 11 мкр-не», — рассказал подписчик группы «ЧП Курган». Некоторые пользователи нашли забавным то, что потоп произошел перед крещением. «Крещенская купель», — написала в комментариях Елена Шевченко.

URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии Кургана. «Специалисты департамента ЖКХ проинформировали АО „Водный Союз“ о данной ситуации, а также о необходимости принятия мер. Вопрос взят на контроль», — ответили в администрации.

«По заявке от собственника мы произвели отключение воды. Собственник провел работы», — ответили URA.RU в пресс-службе компании «Водный Союз». После работ воду включили обратно. В пресс-службе отметили, что данные сети находятся не на балансе компании.

Потоп произошел в 11 микрорайоне
Фото: соцсеть «ВКонтакте», группа «ЧП Курган»
На момент написания новости авария была устранена
Фото: соцсеть «ВКонтакте», группа «ЧП Курган»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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