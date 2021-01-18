Коммунальная авария произошла в 11-м микрорайоне (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане из-за коммунальной аварии затопило двор в 11 микрорайоне. Информацию об аварии разместили 19 января в соцсети «ВКонтакте». Некоторые пользователи сравнили затопленное место с крещенской купелью.

«Вот что происходило сегодня ночью в 11 мкр-не», — рассказал подписчик группы «ЧП Курган». Некоторые пользователи нашли забавным то, что потоп произошел перед крещением. «Крещенская купель», — написала в комментариях Елена Шевченко.

URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии Кургана. «Специалисты департамента ЖКХ проинформировали АО „Водный Союз“ о данной ситуации, а также о необходимости принятия мер. Вопрос взят на контроль», — ответили в администрации.

«По заявке от собственника мы произвели отключение воды. Собственник провел работы», — ответили URA.RU в пресс-службе компании «Водный Союз». После работ воду включили обратно. В пресс-службе отметили, что данные сети находятся не на балансе компании.

Потоп произошел в 11 микрорайоне Фото: соцсеть «ВКонтакте», группа «ЧП Курган»

На момент написания новости авария была устранена Фото: соцсеть «ВКонтакте», группа «ЧП Курган»