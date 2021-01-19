Врачи раскрыли, кому не нужна вторая доза вакцины от коронавируса

Владимир Болибок рассказал, что переболевшие коронавирусом нуждаются лишь в одной дозе «ЭпиВакКороны» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Те, кто переболел коронавирусом, не нуждаются во второй дозе вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной Центром «Вектор». Об этом в беседе с URA.RU рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если у человека есть иммунитет, то первую дозу антител он получил, переболев, а вторую получит с помощью вакцины», — рассказал Болибок. Это связано с тем, что вакцина «Вектора» является однокомпонентной, подчеркнул он. Врач уверен, что обе дозы являются одинаковыми по составу, но вторая усиливает иммунитет к коронавирусу.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU подтвердил, что вакцина «Вектора» поможет тем, кто уже переболел коронавирусом. Также он подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» необходимы обе дозы, потому что они различны по составу. «В состав „ЭпиВакКороны“ входят носители куска вирусного белка шипа», — рассказал Аграновский, подчеркнув, что вакцина «Вектора» однокомпонентная.

Ранее Болибок заявил, что самый мощный иммунитет к коронавирусу формируется у людей, которые переболели им в средней форме, а у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, менее активно образуются антитела. Он отметил, что результаты тестов подтверждают данные выводы.