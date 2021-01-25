Названы отрасли, где студенты могут много заработать

Больше всего могут заработать студенты, которые умеют программировать на С++ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выяснилось, в каких отраслях можно получать по 160 тысяч в месяц, не имея опыта работы. Исследования с данными от самих работодателей обнародовал сервис «Работа.ру».

«Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц», — приводит данные исследования РИА «Новости». Чуть меньше, от 130 тысяч, могут получить специалисты-программисты VB и SQL без опыта.

От 80 тысяч получают молодые люди в сферах IT и web-дизайна, уточняет телеканал 360. К примеру, столько новенькому web-разработчику готова заплатить служба доставки цветов, уточняет «Работа.ру». Обычно работодатели дают молодым специалистам совмещать работу и учебу, а также профессионально расти за счет своего труда.

Ранее россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно, чтобы быть счастливыми, уточняет RT. При этом запросы мужчин оказались выше, чем запросы женщин.