В Кургане пенсионеры на карантине больше недели ждут волонтеров

В Курганской области пенсионерам запрещено выходить из дома (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Пенсионеры в Кургане, которые вынуждены находиться на самоизоляции из-за пандемии, по 10 дней ждут волонтеров. Инсайдеры, сообщившие об этом, предположили, что в городе не хватает добровольцев и машин для них, которые раньше давали правительство и мэрия.

«Пожилые люди уже привыкли к помощи волонтеров, рассчитывают количество продуктов. Заявки принимают, но приходится ждать. Мой родственник ждал 10 дней, прежде чем волонтеры прибыли. При этом выходить из дома пенсионерам запрещено», — пояснил один из собеседников агентства. По его словам, и другие пенсионеры столкнулись с проблемой доставки продуктов и лекарств.

По сведениям инсайдеров, проблемы могут быть связаны с нехваткой волонтеров и автомобилей. «Есть информация, что часть транспорта, который давала волонтерскому штабу власть, отозвали. Добровольцам сложнее выполнять заявки», — поделился источник.

По информации регионального отделения ОНФ, за последний месяц в Кургане не изменилось число волонтеров и число заявок (20-25 в сутки). «В Кургане на работу в штабе выходит три бригады по два человека, два человека на обзвоне. В акции „Тележка добра“ работают в две смены 10-12 человек в день. Ежедневно две машины предоставляет правительства Курганской области и департамент образования и науки. Также [в доставках] участвуют автоволонтеры и партнеры», — отметили в ОНФ. Всего в регионе 309 волонтеров.

Мэрия Кургана разрешила волонтерам бесплатно ездить в автобусах в рабочее время по специальному бейджу. Всего с 23 марта 2020 года (первый день работы штаба) по 25 января включительно обработано 4013 заявок от нуждающихся в помощи, в работе на сегодняшний день 13.