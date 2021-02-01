Кремль: когда Путин определит дату послания Федеральному посланию

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Владимир Путин выступит с ежегодной речью перед парламентариями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремлю понадобится еще несколько недель, чтобы определиться с датой и форматом президентского послания Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами ответил URA.RU, что решение зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

«Пока нет [понимания по дате], когда дата будет известна, мы сообщим, — ответил на вопрос URA.RU Песков. — Пока нет решений [об онлайн-формате или очном участии президента]. Эпидобстановка хоть и вызывает умеренный оптимизм в стране, но она переменчива. Поэтому на неделях будет лучше понимание».

Ранее в СМИ появлялась информация, что ежегодное послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может пройти в середине февраля. Тема выступления российского лидера пока не раскрывалась.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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