В Тюмени на памятнике «Борцам Революции» неизвестные разместили фото Алексея Навального. Снимок опубликовали в одном из городских сообществ соцсети «ВКонтакте».
«Покойся с миром, Алексей Навальный! Помним, любим, скорбим», — такая надпись значится на фото, которые неизвестные разместили на памятнике павшим борцам революции. При этом датами жизни и смерти значатся день рождения Навального и день, когда ему вынесли приговор о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше» — 2 февраля 2021 года.
Памятник борцам революции в Тюмени установлен на месте братской могилы бойцов Красной Армии, погибших в боях с белогвардейцами. Можно ли расценивать размещение фото на монументе как акт вандализма, URA.RU уточнить не удалось — в пресс-службе региональной полиции на звонки не ответили, направлен письменный запрос. В тюменском штабе Алексея Навального давать комментарии агентству отказались.
Судебный процесс над Алексеем Навальным прошел 2 февраля. Суд приговорил оппозиционера к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Поводом для процесса стало нарушение правил испытательного срока, который Навальный получил в рамках дела «Ив Роше». ФСИН обвинило его в нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Ранее оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся с лечения в Германии. Это вызвало волну протестов: несанкционированные митинги прошли дважды — 23 и 31 января, в том числе и в Тюмени.
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