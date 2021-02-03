03 февраля 2021
02 февраля 2021

Тюменцы приравняли Навального к красноармейцам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мост влюбленных и памятник борцам революции. Тюмень, город тюмень, памятник борцам революции
Фото Алексея Навального появилось на памятнике борцам революции Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

В Тюмени на памятнике «Борцам Революции» неизвестные разместили фото Алексея Навального. Снимок опубликовали в одном из городских сообществ соцсети «ВКонтакте».

«Покойся с миром, Алексей Навальный! Помним, любим, скорбим», — такая надпись значится на фото, которые неизвестные разместили на памятнике павшим борцам революции. При этом датами жизни и смерти значатся день рождения Навального и день, когда ему вынесли приговор о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше» — 2 февраля 2021 года.

Памятник борцам революции в Тюмени установлен на месте братской могилы бойцов Красной Армии, погибших в боях с белогвардейцами. Можно ли расценивать размещение фото на монументе как акт вандализма, URA.RU уточнить не удалось — в пресс-службе региональной полиции на звонки не ответили, направлен письменный запрос. В тюменском штабе Алексея Навального давать комментарии агентству отказались.

Судебный процесс над Алексеем Навальным прошел 2 февраля. Суд приговорил оппозиционера к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Поводом для процесса стало нарушение правил испытательного срока, который Навальный получил в рамках дела «Ив Роше». ФСИН обвинило его в нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Ранее оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся с лечения в Германии. Это вызвало волну протестов: несанкционированные митинги прошли дважды — 23 и 31 января, в том числе и в Тюмени.

Неизвестные разместили фото Навального на городском памятнике
Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...