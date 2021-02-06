Путин встретится с главами думских фракций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин запланировал встречу с главами думских фракций на 18 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент РФ Владимир Путин встретится с главами думских фракций. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Парламентарий подчеркнул, что глава государства может встретиться с руководителями фракций Госдумы уже через две недели. «Ожидается 18 февраля», — цитирует Лебедева ТАСС.

Владимир Путин уже встречался с лидерами фракций в октябре прошлого года. Тогда он отметил, что в настоящее время парламентские партии играют опорную роль для политической системы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...