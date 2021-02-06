Президент РФ Владимир Путин встретится с главами думских фракций. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Парламентарий подчеркнул, что глава государства может встретиться с руководителями фракций Госдумы уже через две недели. «Ожидается 18 февраля», — цитирует Лебедева ТАСС.

Владимир Путин уже встречался с лидерами фракций в октябре прошлого года. Тогда он отметил, что в настоящее время парламентские партии играют опорную роль для политической системы.