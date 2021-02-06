Владимир Путин запланировал встречу с главами думских фракций на 18 февраля
новость из сюжетаВыборы в Государственную думу РФ в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин встретится с главами думских фракций. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
Парламентарий подчеркнул, что глава государства может встретиться с руководителями фракций Госдумы уже через две недели. «Ожидается 18 февраля», — цитирует Лебедева ТАСС.
Владимир Путин уже встречался с лидерами фракций в октябре прошлого года. Тогда он отметил, что в настоящее время парламентские партии играют опорную роль для политической системы.
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