В Кремле оценили призыв ФБК ввести санкции против чиновников

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
В Кремле не считают санкции правильным методом ведения политики, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санкции не являются правильным методом ведения межгосударственного диалога. Российские власти считают их неприемлемыми. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о просьбе ФБК (признан в России иноагентом) к президенту США ввести санкции против российских чиновников.

«Мы считаем санкции неприемлемыми. Считаем это неправильным методом ведения межгосударственных отношений. Никакой перспективы у этого метода нет», — сказал Песков прессе.

Своими действиями ФКБ доказывает, что действительно работает в интересах других стран, добавил Песков. «Что касается фонда, их писем и призывов, то фонд просто де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента», — заключил представитель Кремля.

Ранее ФБК обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против чиновников России. Как сообщало CNN, в список таких лиц включили, в частности, главу ФСБ Александра Бортникова, начальника СК Александра Бастрыкина, руководителя Росгвардии Виктора Золотова и главу президентской администрации Антона Вайно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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