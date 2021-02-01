СМИ опубликовали запись беседы главы ФБК с британским дипломатом. Видео

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, флаг великобритании, посольство великобритании, юнион джек, британский флаг
Джеймс Форд ранее работал в посольстве Великобритании в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеканал RT показал запись беседы исполнительного директора ФБК (признан в РФ иноагентом) Владимира Ашуркова с британским дипломатом и экс-сотрудником посольства в России Джеймсом Уильямом Томасом Фордом. Спецслужбы РФ считают его агентом британской разведки Mi6.

На записи 2012 года Ашурков якобы просит Форда помочь получить информацию от спецслужб Великобритании. «Я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Уверен, что есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве», — говорит голос на записи.

На другой записи мужской голос, который по данным телеканала принадлежит Ашуркову, обсуждает с британским дипломатом расследование о банке ВТБ, которое должен был выпустить ФБК. Речь идет о коррупции внутри банка и директор ФБК уверяет дипломата, что ВТБ несет угрозу британским компаниям.

Также, по данным издания, Ашурков просит оказать финансовую поддержку фонду. В ответ Форд не обещает оказывать ФБК финансовую поддержку. При этом дипломат рекомендует ФБК сотрудничать с организацией Transparency International, которая российском Минюстом включена в список иноагентов.

Ранее ФБК написал письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвал ввести санкции против российских чиновников. В список попали главы ФСБ, СК, Росгвардии, а также несколько членов правительства. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции — не лучший способ ведения международных отношений.

Обновлено в 18:38 (мск): URA.RU направило письменные запросы в ФБК и лично его главе Ивану Жданову. На момент обновления публикации ответы не поступили.

Обновлено в 18:50 (мск): Иван Жданов ответил на запрос URA.RU. В ответном письме агентству он дал понять, что не хочет комментировать ситуацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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