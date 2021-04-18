В ХМАО высадился десант политтехнологов

В крупнейших городах ХМАО появились политтехнологи, отвечающие за выборы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) появились политтехнологи, ответственные за проведение выборов. Об этом URA.RU сообщили в политическом истеблишменте региона.

«В Сургуте на эту позицию приглашен Денис Михуля. Он будет координировать работу муниципального избирательного штаба и отвечать за проведение выборов в Государственную, окружную и областную думы. Михуля является членом Российской ассоциации по связям с общественностью, в свое время учился в Сургутском государственном университете. Поэтому знаком с местным политическим ландшафтом», — сообщил источник.

Другой источник URA.RU сообщил, что в Нижневартовске аналогичные функции возложены на политтехнолога Евгения Замбржевского. «Он не первый год работает в Югре, но, в отличие от Михули, у него нет привязки к региону», — прокомментировал выбор политтехнолога инсайдер. Связаться с Замбржевским на момент публикации материала не удалось. Его контактов нет в распоряжении URA.RU. Михуля не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назначен негласным куратором осенних выборов в восточной части ХМАО. Он координирует действия избирательной кампании не только в крупнейшем городе региона, но еще и в Нижневартовске и в ряде других муниципалитетов Югры.