18 апреля 2021
17 апреля 2021
16 апреля 2021

В ХМАО высадился десант политтехнологов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, политик, чиновник, деловой стиль, бизнесмен, клерк, пиджак, парламентарии, дресс код, дипломат, офисный работник, шариковая ручка, деловой стиль одежды
В крупнейших городах ХМАО появились политтехнологи, отвечающие за выборы Фото:

В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) появились политтехнологи, ответственные за проведение выборов. Об этом URA.RU сообщили в политическом истеблишменте региона.

«В Сургуте на эту позицию приглашен Денис Михуля. Он будет координировать работу муниципального избирательного штаба и отвечать за проведение выборов в Государственную, окружную и областную думы. Михуля является членом Российской ассоциации по связям с общественностью, в свое время учился в Сургутском государственном университете. Поэтому знаком с местным политическим ландшафтом», — сообщил источник.

Другой источник URA.RU сообщил, что в Нижневартовске аналогичные функции возложены на политтехнолога Евгения Замбржевского. «Он не первый год работает в Югре, но, в отличие от Михули, у него нет привязки к региону», — прокомментировал выбор политтехнолога инсайдер. Связаться с Замбржевским на момент публикации материала не удалось. Его контактов нет в распоряжении URA.RU. Михуля не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов назначен негласным куратором осенних выборов в восточной части ХМАО. Он координирует действия избирательной кампании не только в крупнейшем городе региона, но еще и в Нижневартовске и в ряде других муниципалитетов Югры.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...