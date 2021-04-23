«Единая Россия» раскрыла, с чем пойдет на выборы в Госдуму

«Единая Россия» утвердит программу в конце лета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» обсудит свою предвыборную программу с жителями регионов и экспертами. В общественных приемных и волонтерских центрах партии будет организован сбор предложений о том, чем дополнить программный документ, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 22 апреля.

По словам Медведева, приоритетными направлениями программы станут цели, обозначенные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Среди них: социальная сфера, экономика, газификация, экология. Чтобы выполнить установки главы государства в течение мая и июня необходимо принять около десяти законов, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вести работу над законодательным обеспечением послания, обсуждать ее [предвыборную программу] с людьми необходимо на всех уровнях представительной власти. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии», — сказал Дмитрий Медведев. «Озвученные Владимиром Путиным цели нуждаются в законодательном обеспечении, над этим и будут работать депутаты-единороссы», — добавил секретарь тюменского реготделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Андрей Артюхов сообщил, что депутаты займутся подготовкой законов для реализации послания Фото: пресс-служба «Единой России»

Партия включит в предвыборную программу задачи по развитию инфраструктурных проектов в регионах: дороги, общественный транспорт, коммунальные сети, благоустройство. При этом каждый человек «должен в них увидеть себя, получить ответ на вопрос, что это даст ему конкретно, его населенному пункту», подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В документе будут прописаны задачи по обновлению автопарка скорых, закупке мобильных медицинских комплексов и школьных автобусов. Приоритет будет отдан малым городам и отдаленным районам. «Очень острая потребность в автомобилях скорой медицинской помощи [в Курганской области]. В регионе порядка 130 машин, более двадцати требуется заменить в срочном порядке», — оценила планы член генерального совета партии Лариса Соколова.

Также партийцы создадут единую базу с графиком бесплатного подключения к газу жителей в регионах. Кроме того, в программе будут отражены планы по дальнейшему реформированию трудового законодательства. «В предстоящей пятилетке предстоит решить огромное количество вопросов, связанных с дальнейшим реформированием трудовой сферы: это электронный документооборот, юридический статус самозанятых и их разграничение с наемными работниками», — сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

В программу будет включен пункт о развитии инфраструктуры в регионах Фото: пресс-служба «Единой России»

Проект программы будет представлен на первом этапе съезда партии в июне. После этого делегаты отправятся в территории и составят народную программу. В августе, на втором этап съезда, документ будет утвержден. «После 19 сентября состоится третий этап, где мы подведем итоги», — сказал Андрей Турчак.

Во время своего послания, 21 апреля, Владимир Путин поддержал ряд инициатив «Единой России». В их числе новые социальные выплаты, бесплатное подключение домохозяйств к газу, возврат половины стоимости путевок на детский отдых.