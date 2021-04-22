Семьям с детьми могут начислить дополнительные выплаты в размере МРОТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

По данным Московской биржи, курс доллара немного снизился. На сегодняшний день он стоит 75,41 рубля, что на 1,18 рубля меньше в сравнении с предыдущими сутками. Евро, наоборот, продолжает расти. По последним данным, его курс составляет 92,04 рубля.

Нефть Brent за сутки выросла на 0,34% и торгуется за 65,62 доллара за баррель. Нефть другой марки — WTI — также поднялась в цене. Рост составил +0,49%, за бочку на нефтяном рынке теперь придется отдать 61,73 рубля.

Ситуация в России

Теперь налоговый вычет в России будет оформляться по-другому — Федеральная налоговая служба изменила правила. Так, граждане России с 21 мая смогут в упрощенном порядке получать вычет из налога на доходы физлиц по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам. Теперь вместо личного посещения ведомства нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Налоговая декларация 3-НДФЛ и другие документы также отменены. Сообщается также, что деньги вернутся в срок до 15 дней, а не 3-4 месяцев, как было ранее.

В Минтруде предложили упростить порядок получения пенсий для малочисленных народов Севера. Сообщается также, что на данный момент для этого нужно подтверждать свой статус и место проживания, предоставлять паспорт или свидетельство о рождении с указанием национальности, либо справку от общины или местной администрации. Внесенный законопроект упрощает порядок получения пенсии для этой категории россиян. В свою очередь, стало известно, что россияне предпенсионного возраста, лишившиеся работы в результате сокращения, могут рассчитывать на досрочную пенсию, если докажут статус безработного.

В России могут ввести банковские карты для малоимущих, поделился информацией Союз потребителей. Это будет сделано, чтобы субсидировать приобретение отечественных продуктов питания. По проекту на такие карты будут перечисляться деньги, которые можно потратить только на товары отечественного производства.

Цены в стране в этом году вырастут еще сильнее. Такой информацией поделились в Минэкономразвития РФ. Так, инфляция к концу года может составить 4,3% вместо ожидаемых 3,7%. На ее уровень влияют процессы на мировом рынке, убеждены в ведомстве.

В Министерстве финансов сообщили, что проблемным регионам РФ выделят 176 миллиардов рублей. Помощь получат регионы, имеющие задолженности по бюджетным кредитам. Кредиты будут установлены на срок до 2029 года. По сообщению ведомства, это поможет сократить расходы на обслуживание госдолга субъектов РФ.

Ситуация в мире

Украина призвала Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. Об этом сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Если это произойдет, России грозит полная изоляция.

России могут грозить новые санкции со стороны США из-за осужденного блогера Алексея Навального. Такую информацию привела пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Сообщается также, что ограничения могут коснуться некоторых россиян и отдельных сфер экономики.

Мнения экспертов

Американская валюта в ближайшие годы, вероятно, достигнет отметки в 100 рублей. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Аналитик связывает это с инфляцией, политической и экономической нестабильностью в РФ. При этом покрыть бюджетные расходы правительство сможет только через девальвацию рубля, уверен он. По информации Голубицкого, в 2021 году курс доллара может подняться до 80—85 рублей.

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов убежден, что в России нужно ввести регулярные выплаты в размере МРОТ для тех, кто воспитывает детей. Законопроект предполагает, что деньги имеют право получить родители рожденных или усыновленных детей с 1 января 2022. При этом один человек в семье не должен работать, а заниматься воспитанием. Такая мера, по убеждению политика, поможет улучшить демографическую ситуацию.

Сотрудники интернет-магазинов помогают мошенникам получить данные россиян за вознаграждение, сообщил специалист по информационной безопасности Григорий Пащенко. Ситуация касается интернет-магазинов. В заказе граждане вводят свои данные, с ними связываются мошенники под видом продавцов и обманным путем получают деньги жертв. Так происходит из-за того, что сами продавцы передают данные недобросовестным гражданам.