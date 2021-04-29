29 апреля 2021
28 апреля 2021

В ХМАО экс-полицейский попался на взятках и мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, полиция, клетка, конвой
Уголовное дело, возбужденное по семи статьям УК РФ, передано в суд Фото:

В Нягани бывший наркополицейский обвиняется в получении взятки, мошенничестве и хранении наркотиков, а также еще по четырем статьям УК РФ. Материалы уголовного дела переданы в суд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«Обвиняемый выявил местного жителя, у которого обнаружил наркотики. Он потребовал от него 230 тысяч рублей за непринятие мер к привлечению к уголовной ответственности. Позже обвиняемый получил часть взятки в виде 90 тысяч рублей и был задержан полицейскими. При задержании у обвиняемого нашли наркотики массой более 1,2 грамма, а также GPS-трекеры, предназначенные для слежки за перемещением машин и других объектов», — сообщили в пресс-службе.

В ходе расследования также установлено, что обвиняемый ввел в заблуждение одного из жителей Нягани о наличии в его действиях состава преступления, после чего под предлогом освобождения от уголовной ответственности получил от потерпевшего 15 тысяч рублей. Также, по информации силовиков, экс-полицейский незаконно проникал в квартиру бывшей жены, а позже у местного жителя из квартиры украл одежду, инструменты и блендер. Бывший полицейский так и не признал вину, но следователям удалось собрать доказательную базу и передать материалы в суд.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полицейский обвинялся в вымогательстве. Взятки он брал у дальнобойщиков за беспрепятственный проезд по дорогам.

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