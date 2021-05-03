03 мая 2021

«Роскачество»: мошенники обманывают россиян с авиабилетами

© Служба новостей «URA.RU»
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В «Роскачестве» предупредили, что мошенники пытаются обмануть россиян, покупающих авиабилеты Фото:

Мошенники создают фальшивые сайты с продажей авиабилетов, на которых похищают деньги и личные данные россиян. Об этом сообщили аналитики «Роскачества».

«Мошеннические сайты копируют популярные билетные агрегаторы», — говорится на сайте «Роскачества». Эксперты отметили, что аферисты выставляют цены перелета на 30-50% ниже реальных. С помощью этого мошенники воруют деньги и личные данные.

На таких сайтах пользователям также предлагают купить путевки с кэшбеком 50% под видом льготы от государства. Аналитики отметили, что власти запускают соответствующую программу только с 20 мая. До этого времени мошенники будут пытаться заработать на обмане с путевками, добавили эксперты.

Сотрудники «Роскачества» также сообщили об обмане с детскими выплатами, анонсированными президентом РФ Владимиром Путиным. Киберэксперты посоветовали не водить личные данные на незнакомых сайтах, передает «Национальна служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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