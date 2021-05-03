03 мая 2021

Аналитики назвали новую схему мошенничества с детскими выплатами

© Служба новостей «URA.RU»
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В «Роскачестве» рассказали, что мошенники похищают данные под предлогом получения детских выплат Фото:

Мошенники используют тему с выплатами на школьников, анонсированными президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы похищать личные данные россиян. Об этом сообщили аналитики «Роскачества».

«Детали выплат [на школьников] пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже охотно предлагают получить детские выплаты», — говорится в сообщении «Роскачества». Там отметили, что аферисты отправляют на почту сообщения с предложением получить 10 тысяч рублей. В результате мошенники похищают личные данные россиян, когда те переходят по вредоносным ссылкам.

Аналитики советуют не вводить пароль от сервиса «Госуслуги» на незнакомых сайтах. Также нельзя отправлять фото и скрины документов непроверенным источникам, добавили они.

Ранее эксперты МВД сообщали о волне телефонного мошенничества. Они рассказали, как противостоять аферистам, передает «Национальная служба новостей». Путин поручил назначить выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей в ходе своего послания Федеральному собранию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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