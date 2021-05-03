Аналитики назвали новую схему мошенничества с детскими выплатами

Мошенники используют тему с выплатами на школьников, анонсированными президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы похищать личные данные россиян. Об этом сообщили аналитики «Роскачества».
«Детали выплат [на школьников] пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже охотно предлагают получить детские выплаты», — говорится в сообщении «Роскачества». Там отметили, что аферисты отправляют на почту сообщения с предложением получить 10 тысяч рублей. В результате мошенники похищают личные данные россиян, когда те переходят по вредоносным ссылкам.
Аналитики советуют не вводить пароль от сервиса «Госуслуги» на незнакомых сайтах. Также нельзя отправлять фото и скрины документов непроверенным источникам, добавили они.
Ранее эксперты МВД сообщали о волне телефонного мошенничества. Они рассказали, как противостоять аферистам, передает «Национальная служба новостей». Путин поручил назначить выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей в ходе своего послания Федеральному собранию.
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