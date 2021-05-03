В ХМАО в пожаре погибли три человека, из них двое — дети

Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пыть-Яхе произошел пожар в частном доме, в котором погибло трое человек, двое из которых дети. Горел одноэтажный деревянный дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В 18:18 поступило сообщение о пожаре в частном доме. Предварительно, соседи вытащили одного человека, еще четверых вытащили пожарные. На месте работают дознаватели. Причина возникновения пожара пока не известна», — добавили в ведомстве.

По информации региональной прокуратуры, в пожаре погибло двое мальчиков 2018 и 2019 годов рождения, а также знакомый семьи. В больнице находятся мать детей и дедушка. «Прокуратурой Пыть-Яха организована проверка по факту гибели трех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в городе. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что В Сургуте двое детей погибли в результате пожара в частном доме. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на особый контроль расследование пожара.