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30 апреля 2021

В ХМАО в пожаре погибли три человека, из них двое — дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом, пламя, дом горит
Пожар произошел в одноэтажном деревянном доме Фото:

В Пыть-Яхе произошел пожар в частном доме, в котором погибло трое человек, двое из которых дети. Горел одноэтажный деревянный дом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В 18:18 поступило сообщение о пожаре в частном доме. Предварительно, соседи вытащили одного человека, еще четверых вытащили пожарные. На месте работают дознаватели. Причина возникновения пожара пока не известна», — добавили в ведомстве.

По информации региональной прокуратуры, в пожаре погибло двое мальчиков 2018 и 2019 годов рождения, а также знакомый семьи. В больнице находятся мать детей и дедушка. «Прокуратурой Пыть-Яха организована проверка по факту гибели трех человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в городе. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что В Сургуте двое детей погибли в результате пожара в частном доме. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на особый контроль расследование пожара.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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